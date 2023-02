Incendio. Rogo di 9 auto a Passirana di Rho

Ieri mattina, in un parcheggio di Passirana, una frazione di Rho, nel primo hinterland di Milano, 4:00 poco dopo le 4:00 è scoppiato un incendio che ha distrutto danneggiato 9 autovetture. Alcune sono andate completamente distrutte. La centrale operativa dei Vigili del Fuoco ha ricevuto l’allarme alle 4:30 ha inviato sul posto due mezzi di dei pompieri con le relative squadre che si sono adoperate, per diverse ore, per spegnere le fiamme.

Pubblicità

Non sono ancora state rese note le cause dell’incendio. La relazione tocca ai vigili del fuoco dopo i sopralluoghi. Si può dire però che in Italia non c’è la possibilità di raggiungere temperature così alte da innescare l’autocombustione di auto ferme. L’incendio di un’auto parcheggiata e con il motore spento ha quasi sempre un’origine dolosa, anche se qualche volta possono capitare incidenti imprevedibili.