Porta Venezia. Rapina notturna con la SoftAir

Ieri notte, in piazza Oberdan, zona Porta Venezia, a Milano, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato per tentata rapina un peruviano di 26 anni. Alle 3 del mattino un tunisino di 34 anni stava percorrendo via Lazzaro Palazzi quando due uomini gli hanno improvvisamente bloccato la strada.

Il metodo è sempre lo stesso. Per tranquillizzare la vittima, farla rilassare un attimo, prima dell’attacco, in modo che pensi di potersela cavare con poco, gli hanno chiesto una sigaretta. Uno di loro, poi, però, ha estratto una pistola e, tenendolo sotto tiro, gli ha intimato di consegnare il denaro. Il giovane uomo, nonostante la paura, è riuscito a fuggire e a rifugiarsi in una pizzeria, da dove ha chiamato i Carabinieri.

Una pattuglia del Radiomobile lo ha raggiunto in pochi minuti, riuscendo a trovare uno dei due rapinatori in piazza Oberdan. L’uomo è un peruviano di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine. E’ stato immediatamente fermato e bloccato, in modo che non potesse usare l’arma che poteva avere addosso. Poi lo hanno perquisito. Addosso aveva ancora la pistola con cui aveva minacciato il 34enne. Era una pistola da soft air cui era stato tolto il tappo rosso e che è stata, quindi, sequestrata dai Carabinieri. Il peruviano è stato poi portato nel carcere di San Vittore.