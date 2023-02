Coltellate sulla rotatoria a Carugate

Questo pomeriggio, poco dopo le 13.30, un lite fra due persone, a causa di una precedenza in una rotatoria è finita a coltellate. E’ successo a Carugate, fra via Garibaldi e via Matteotti.

Al culmine della Lite, un uomo di 52 anni ha colpito un cinquantenne con 6 coltellate, 4 all’addome e 2 alla gamba. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della compagnia di Pioltello che hanno bloccato l’aggressore e lo hanno arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio. Hanno anche ritrovato il coltello a serramanico utilizzato.

Il ferito è stato soccorso dal 118, sul posto c’erano i soccorritori delle ambulanze di Vimercate e di Gorgonzola, oltre a un’auto medica della ATT nella provincia di Monza Brianza. Dopo la stabilizzazione e le cure sul posto è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Niguarda, a Milano. Le ultime notizie ricevute ci dicono che non è il pericolo di vita anche se rimane in ospedale in osservazione.