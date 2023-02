Terremoto nel mediterraneo. 2 scosse questa notte e 1 questa mattina

Questa notte, tra le 3:30 e le 6:24 due scosse di terremoto di magnitudo 4.1 e 3.7 si sono verificati in mare, al largo nelle acque territoriali di Malta, ma a circa la stessa distanza delle coste di Lampedusa. Un altro terremoto si è verificato alle 11:49, sempre ad una profondità di 10 km. La profondità del movimento tellurico era di circa 10 km e 14 km. Dalle ultime notizie giunte in redazione non è stato diramato un allarme tsunami.

Il terremoto in mare non è distruttivo, ma può, in certe condizioni creare una risacca nelle zone costiere, cui segue il maremoto, che ora chiamiamo anche tsunami. Chi abita vicino alla costa conosce il fenomeno e sa che se il mare si abbassa all’improvviso bisogna correre velocemente verso punti rialzati, come le colline adiacenti, però generalmente fra terremoto e maremoto passano alcune ore, tempo che permette di organizzarsi.

Il servizio di allerta Tsunami creato dall’istituto nazionale di Vulcanologia e geofisica mira a tenere sotto controllo i possibili eventi di questo tipo misurando l’altezza del mare dopo gli eventi sismici. Quando viene emesso un allerta Tsunami, non è detto che sta arrivando uno tsunami ma che ma solo che vi è la probabilità che succeda, ed è quindi meglio tenerne conto