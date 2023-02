Incendio a Ravello di Parabiago. 9 intossicati e danni ingenti

La scorsa notte, poco dopo la mezzanotte è scoppiato un incendio in una palazzina di Parabiago, in via Perugino 25, al confine con la frazione di Ravello. La centrale operativa del 112 Ha ricevuto la chiamata a mezzanotte 15 e ha inviato sul posto otto mezzi dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti della zona è appartenenti al comando provinciale di Milano. È stato necessario evacuare l’intera palazzina .

Pubblicità

9 persone fra i residenti della palazzina sono rimaste intossicati e hanno dovuto ricorrere all’assistenza dei sanitari del 118, presenti all’emergenza con le ambulanze e i medici, e alcune sono state trasportate al pronto soccorso di diversi ospedali.

Pubblicità

L’intervento dei Vigili di fuoco del fuoco è durato fino quasi alle 5:00 di questa mattina, e hanno potuto effettuare già una prima stima dei danni agli appartamenti della palazzina che sono stati considerati ingenti. Fortunatamente non ci sono state vittime ma, dalle notizie che abbiamo in questo momento, gli abitanti non hanno ancora potuto rientrare negli appartamenti. La notizia è in aggiornamento