Milano. Coltellate in via Abbiati, zona Selinunte

Poco dopo le 16:00 dello scorso pomeriggio è stata segnalata l’aggressione di una persona in piazzale Selinunte, all’altezza del numero civico 4 sul posto sono intervenuti un’ambulanza con i soccorritori di Atz soccorso e gli agenti di una volante della Polizia di Stato. In un primo momento non hanno trovato nessuno, che se la chiamata 112 aveva segnalato che c’era un uomo ferito.

Poi però, poco prima, delle 17:00, mentre la polizia era ancora in zona, è arrivata la segnalazione di un uomo ferito a coltellate. Lo hanno trovato poco distante da piazza Selinunte, in via Abbiati, ferito da una coltellata al torace. In un primo momento non è stato identificato ma poi è risultato essere un 26enne egiziano.

Il ferito è stato soccorso e trasportato, il codice rosso, al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Niguarda. È stato colpito con una coltellata che ha bucato il polmone sinistro ma non è in pericolo di vita. La polizia sta effettuando i rilievi e le indagini in zona su quanto successo