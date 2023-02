Autonomia delle regioni. In arrivo il decreto in consiglio dei ministri

Domani, il decreto sull’autonomia delle Regioni scritto dal ministro alle autonomie Roberto Calderoli sarà sul tavolo del consiglio dei ministri. Potremmo dire che “era ora”, visto che la Lombardia e il Veneto hanno votato per l’autonomia già 5 anni fa, ed è da allora che si attendeva una mossa da parte dei governi che si sono succeduti. Possiamo attribuire il mancato rispetto della volontà popolare ad un difficile discorso di maggioranze parlamentari che ora, con Giorgia Meloni come primo ministro e una schiacciante maggioranza di centro destra, pare superato.

Sulla velocità, freschezza mentale e indiscutibile capacità e impegno lavorativo del ministro Calderoli si è sempre potuto contare. Un tempo, durante le diverse volte in cui è stato ministro, costituiva un incubo per gli impiegati dei ministeri, perchè arrivava in ufficio alle 8 e non andava via prima delle 20, e produceva molto. Speriamo che i suoi nuovi impiegati ministeriali siano ora invece felici di essersi “milanesizzati” ed essere diventati efficienti e soddisfatti di aver contribuito a cambiare il paese in meglio.

Con Calderoli ministro c’era la certezza che il decreto sull’autonomia delle regioni sarebbe arrivato in tempi brevi sul tavolo del consiglio dei ministri. Ora bisogna però capirne i contenuti e non potremo farlo fino a che non sarà firmato e non avrà trovato l’accordo fra le varie parti della maggioranza. Quindi se ne riparla da domani 2 febbraio 2023.