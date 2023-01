Esplosione a Cinisello Balsamo

Ieri sera, poco prima delle 21.10 il boato di una esplosione ha scosso via Risorgimento a Cinisello Balsamo. La centrale operativa del 112 hai inviato sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco, un ambulanza della Croce Rossa di Cinisello Balsamo e i carabinieri della locale compagnia. Niente non c’è stato nessun ferito ma la gelateria Il Trio, in via Risorgimento 153 era esplosa.

Pubblicità

I danni sono soprattutto esterni al locale. La saracinesca è stata divelta, l’insegna del locale e il tendone sono stati distrutti. Diversi danni anche agli infissi e ad alcuni arredi interni. È stata danneggiata anche una automobile privata che era parcheggiata di fronte al locale. Sono in corso le indagini per determinare le cause dell’esplosione.

Pubblicità

Ulteriori notizie sul quanto successo saranno pubblicate in seguito