Parliamo un po’ di autonomia

Sono 30 anni che ormai sia la ex lega Nord sia la Lega Salvini Premier parlano di portare a casa l’Autonomia.

Sono passati due Governi ultimamente, dove c’erano ministri importanti che potevano portarla a casa. Invece ad oggi ancora niente.

Ora è arrivato il terzo Governo ed il Ministro Calderoli continua a parlarci di autonomia. La mia domandaa è: ma di quale Autonomia si parla?

Il ministro Casellati, ministro delle riforme costituzionali. cosa ne pensa?

Io invece ho idee chiare.

Vorrei per la Lombardia un’ autonomia come quelle regioni che l’hanno già: la Sicilia, la Sardegna, il Trentino, il Friuli e la Valle d’Aosta.

Abbiamo votato al referendum consultivo sull’autonomia in Lombardia nell’ottobre 2017 ed a oggi il risultato è Zero!

Sono stanco di essere preso per i fondelli. Noi lombardi non siamo trattati uguali come gli altri italiani. Gli altri hanno l’Autonomia e noi Lombardi che l’abbiamo chiesta democraticamente, no.

In alternativa bisognerebbe togliere l’autonomia alle altre 5 regioni autonome, facendone una unica e tutta uguale per tutte le regioni!

I costi standard dove sono finiti?

Guardiamo i voti nazionali delle ultime elezioni: parlano chiaro. Il movimento 5 stelle è primo partito del Sud.

Questa è una mia piccola provocazione: perchè non fare un Governo del Sud, guidato da Conte, e un Governo del Nord, guidato dalla Meloni e Company?

G.V.