Ossona. Rissa in piazza Litta a cocci di bottiglia

La scorsa notte verso la 1.30 è stato necessario l’intervento della radiomobile dei carabinieri della compagnia di Legnano e di una ambulanza dei soccorritori volontari di Inveruno per medicare un 31enne, probabilmente peruviano, che si era ferito durante una rissa a colpi di cocci bottiglia con altri personaggi stranieri che stazionavano sotto il portico all’angolo fra piazza Litta, via Bosi e via Patrioti.

La vittima ha detto ai soccorritori di aver avuto un infortunio. In realtà i numerosi testimoni oculari della serata folle di Ossona hanno raccontato che durante la serata alcuni peruviani e altri stranieri, probabilmente magrebini, si sono picchiati e presi a bottigliate, minacciandosi con cocci di bottiglia.

Durante la rissa hanno rotto anche la vetrata di un portone del porticato. Non è chiaro se l’infortunio è stato causato da una testata o da un colpo non andato a segno. La mira degli ubriachi, si sa, non è un granché e nessuno si avvicina a quella gente per vedere dove colpisce.

la vetrata rotta dagli ubriachi

Anche in questo caso l’uomo è stato identificato ma è improbabile che si prenda le responsabilità di rifondere il costo dei danni causati. La scorsa notte è stata piuttosto dura per Ossona. Solo qualche ora dopo la rissa, sempre a causa dell’alcool, l’incidente con cui un 19enne ha distrutto la cancellata della chiesa di San Cristoforo.