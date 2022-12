Far West a Pero. Rissa al Falcon residence

Nella notte di martedì 20 dicembre, i Carabinieri sono intervenuti insieme ai soccorritori del 118 al “Falcon Residence” di via Piazzale Unità d’Italia a Pero. In un appartamento c’erano 3 egiziani feriti. Avevano alcuni tagli, non molto gravi, alle braccia. 2 sono stati visitati medicati e poi trasportati in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Rho. Un terzo, un 20enne, è stato portato, sempre in codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Milano.

I carabinieri hanno iniziato le indagini necessarie a capire cosa fosse successo e hanno individuato 5 egiziani, 3 di di 27, 23 e 20 anni e 2 di 22 anni. Sono tutti residenti in diversi appartamenti del residence. Dai primi accertamenti i militari hanno saputo che i 5 erano all’interno di uno degli appartamenti del residence, completamente e indecentemente ubriachi, quando hanno iniziato a spintonarsi e colpirsi a vicenda con calci e pugni.

A dare il via alla rissa sono stati gli ospiti dell’ appartamento, due fratelli di 27 e 23 anni. Al culmine della lite il 20enne ha preso un coltellino e ha colpiti altri 2 alle braccia. Anche lui ha una lieve escoriazione superficiale. Aveva riportato un trauma cranico non commotivo con una ferita alla palpebra destra e lamentava un dolore alla scapola, ma si è allontanato dal pronto soccorso prima di avere il referto della prognosi di guarigione.

Il 27enne ha invece diverse ferite da taglio all’ avambraccio sinistro, alla spalla e alla testa, mentre il 23enne ha un taglio al braccio sinistro e diversi lividi per le botte prese. Entrambi guariranno in 13 giorni. Tutti e 5 sono stati denunciati a piede libero per rissa.