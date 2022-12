Cinisello Balsamo. Crocetta sotto osservazione

Crocetta di Cinisello Balsamo è descritto come un quadrilatero ad alta densità abitativa, 6 volte in più rispetto al resto della cittadina, in cui 2000 dei 5000 residenti sono stranieri. Costruito tra gli anni sessanta e gli anni Settanta fra l’Autostrada A4 Milano-Venezia, viale Fulvio Testi- S.S. 36 e via Stalingrado è di fatto separato del resto di Cinisello. Da ieri pomeriggio i Carabinieri della stazione di Cinisello Balsamo e la polizia locale stanno effettuando un’operazione di controllo del territorio a largo raggio.

L’operazione si è concentrata soprattutto su un’ immobile di via Grandi, che avrebbe dovuto essere destinato ad attività commerciali. Invece era diventato un rifugio per clandestini. I Carabinieri e gli agenti ci hanno trovato 7 persone che ci vivevano, tutti i giovani nordafricani fra i 21 e i 35 anni, senza permesso di soggiorno.

È stato controllato anche un sottoscala di via Friuli. Qui c’erano alcuni locali di proprietà di un uomo italiano chi li aveva affittati a degli stranieri regolari, che li usavano come abitazione. Attualmente le forze dell’ordine stanno effettuando degli accertamenti su possibili violazioni penali in materia edilizia. Difficilmente un sottoscala ha le specifiche per poter essere usato come abitazione senza che si creino irregolarità e dei pericoli.