Andrea Cane – Cuorgnè: “Il Natale più vero è nel dono: aiutiamo anche la famiglia di Nikolas!”

C’è un nuovo desiderio da realizzare nei progetti dell’Associazione Noi ci Siamo Onlus, che in questi giorni natalizi ha lanciato la nuova iniziativa di raccolta fondi, per donare al piccolo Nikolas una vettura adibita per trasporto disabili adeguata alle sue esigenze.

“Ho incontrato Nikolas – ci racconta il consigliere regionale Andrea Cane, in prima linea con Gigi Querio fondatore della Onlus per aiutare i bambini canavesani – un bimbo di 3 anni affetto dalla nascita da encefalopatia epilettica. I genitori Valentina e Nicola si alternano nell’assistenza del loro bimbo, che deve essere continua, a fronte di una malattia degenerativa che lo obbliga ad essere alimentato in modo artificiale tramite sondino. Ma nonostante tutte queste difficoltà Nikolas è un bambino bellissimo, stare con lui significa fare il pieno di energia e se gli si strappa un sorriso, la gioia è veramente speciale.

Anche lui, come Gioele e Nicolò, ha bisogno di una vettura attrezzata per il trasporto carrozzina disabili. Contando ancora una volta nel grande cuore di tutti, vorremmo aiutare questa famiglia a non avere altre barriere al movimento oltre a quelle che già la malattia impone al piccolo”.

“A Natale siamo tutti più buoni? – ha sollecitato il politico canavesano Andrea Cane – Non lasciamo questa frase alla retorica ma concretizziamola con una donazione all’Associazione Noi Ci Siamo Onlus all’IBAN: IT41Q0200830450000105886961 causale ‘Tutti per Nikolas’. Abbiano dimostrato che il Canavese è una grande squadra solidale, vinciamo insieme anche questa partita per questa famiglia di Cuorgnè”.