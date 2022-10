Codice del casinò online legale: regole per un funzionamento sicuro

Nella routine globale internazionale, le porte virtuali dei siti di gioco d’azzardo sono spalancate, comprese quelle che operano in tempo reale.

I casinò online sono siti Web o programmi speciali che consentono agli utenti di Internet di partecipare al gioco d’azzardo. I siti moderni offrono ai suoi utenti di giocare in modalità demo(gratis) con valute virtuali inesistenti o per soldi veri.

Le regole di un topcasinò online sono dozzine di pagine di istruzioni che descrivono l’intera varietà di situazioni possibili. Quando si seguono le regole della piattaforma, tutti dovrebbero essere contenti: giocatori, dipendenti e proprietari. Non tutte le piattaforme online seguono i principi del fair play e proteggono i propri giocatori. Pertanto, in Italia, sono disponibili per i giocatori solo casinò online certificati e regolamentati. Tali risorse garantiscono che tutte le transazioni siano elaborate onestamente.

Punti importanti nelle regole di un casinò onesto

Le regole del sito danno un’idea della sua onestà. Se ci sono i punti nell’elenco, di cui parleremo in seguito, stiamo parlando di una piattaforma seria e sicura.

Regole delle scommesse

Le regole dovrebbero descrivere i limiti di scommessa: dimensione minima e massima. Idealmente, questi importi non dovrebbero tagliare i limiti dei giochi disponibili sul sito. Nei casinò onesti, la gamma di scommesse disponibili è immediatamente visibile quando si sceglie un gioco. Se durante il gioco noti che il

sito non ti consente di scommettere meno o più del limite consentito nel gioco, questa è una violazione delle regole.

Limiti di prelievo

Tutti i casinò hanno queste restrizioni. I limiti sono stabiliti con la politica del traffico finanziario dell’azienda. Possono anche essere indicate restrizioni per determinati paesi e sistemi finanziari. Le restrizioni del sito, nell’esperienza dei giocatori regolari, non dovrebbero fissare limiti fino a 10.000 euro al mese. Ancora meglio se sono molto più alti. Inoltre, le vincite alle slot progressive devono essere pagate per intero e in un importo, poiché questi premi non vengono accreditati dal casinò online, ma dallo sviluppatore del gioco.

Limite di età

Questo è un altro punto obbligatorio descritto nel regolamento. Quando si registra un account, ogni giocatore viene controllato per un limite di età. Se un giocatore non ha raggiunto l’età legale, nel casinò italiano è +18, non potrà giocare per soldi.

Condizioni per ricevere e prelevare i bonus

Nei casinò onesti, ogni programma bonus è descritto in modo molto dettagliato. Questo perché i bonus possono essere validi solo per un certo periodo di tempo.

Vengono inoltre introdotte restrizioni per giochi specifici e dimensioni delle scommesse per i bonus. Se ci sono condizioni di scommessa, vengono anche descritte.

Nessun casinò AAMS ti consente di trasferire immediatamente in denaro i bonus ricevuti. Per ottenere vincite reali dai bonus, i fondi ricevuti devono essere

scommessi. Il modo in cui viene effettuata la scommessa è descritto dalle condizioni. Solo se vengono soddisfatti i requisiti di scommessa i soldi bonus possono essere trasferiti sul conto del giocatore.

Autoesclusione

I casinò italiani consentono l’autoesclusione. Questo fa parte del programma di gioco responsabile. Il cliente può eseguire un’autoesclusione per un certo periodo. È impossibile annullare l’opzione, può terminare solo dopo il periodo selezionato. Questo è un modo efficace per prendersi cura dei giocatori che capiscono che hanno bisogno di “raffreddarsi” e fare una pausa.

Giochi certificati disponibili in qualsiasi momento

I casinò online offrono di giocare agli stessi giochi d’azzardo dei classici stabilimenti di gioco (slot, giochi da tavolo). Ma durante una partita reale, la probabilità di vincere o perdere dipenderà da molti fattori: la disposizione iniziale delle carte, il metodo e l’intensità di mischiare, il numero di giocatori al tavolo e altri.

In un casinò online, il risultato del gioco viene generato per mezzo di un generatore di numeri casuali integrato nel dispositivo. Nel momento in cui il partecipante attiva il tasto “Spin” sulla slot machine, il programma prende una sequenza di numeri dal generatore e la visualizza nei risultati del round di gioco.

Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro di un casinò online: a differenza degli stabilimenti di gioco a terra, che, di regola, operano dalle 3-4 del pomeriggio fino alle 5-6 del mattino, il casinò online funziona 24 ore su 24.