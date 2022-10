Ossona. Finalmente la pensilina del bus

il carattere di una notizia è dato dalla sua eccezionalità o dal senso di attesa con cui la si aspetta. Ed ecco che la notizia della sostituzione della pensili dell’autobus in via Baracca, dopo piú di 10 anni dall’ultimo atto di vandalismo che l’aveva resa pressochè inservibile diventa per Ossona una notizia di prima importanza, più della guerra, più della costituzione del nuovo governo.

Le prime volte in cui sulle nostre pagine abbiamo parlato della pensilina di via Baracca era infatti il 2013. Come era descritta nell’articolo Ossona, via Baracca: l’aria che tira nella pensilina dell’Autobus così è rimasta nei seguenti 10 anni, nonostante oltre ai disagi avesse causati degli incidenti. Ad esempio, nel 2015, una signora era caduta e finita poi al pronto soccorso per aver inciampato in uno dei ferri non protetti.

La nuova pensilina

Lavori per la nuova pensilina

in questi giorni via Baracca è in fermento perchè la vecchia e ormai distrutta pensilina è stata tolta e poco più avanti fra i gelsi, di fianco alla panchina rossa, si stanno facendo i lavori per posare la nuova pensilina dell’autobus. Sarà pronta a giorni per la gioia di studenti e pendolari che potranno contare finalmente di una protezione.