Un Antonov 124 100 è appena atterrato a Malpensa

Un aereo Antonov AN 124 -100 è appena atterrato all’aeroporto di Malpensa. L’ aeroporto di partenza segnato sulla mappa è Billund, in Danimarca. Lo si è visto apparire così all’improvviso, sullo schermo della app flightradar24, con il trasponder acceso, quindi individuabile, ma senza l’indicazioni sulla partenza o l’ arrivo, o della nazionalità, come se fosse un ospite che ha fatto un improvvisata. Le domande, e la curiosità sono molte. ILa presenza all’aeroporto di Malpensa di questo cargo sarebbe stata una notizia anche in tempo di pace. In tempi di allarme per la guerra fra Ucraina e Russia diventa uno scoop.

Si tratta della versione commerciale di un aereo militare sovietico piuttosto raro. Gli aerei Antonov AN 124 sono fra più grandi del mondo e quelli con una maggior autonomia di volo. Secondo wikipedia, 12 di questi aerei nel 2017 erano in servizio nell’aeronautica russa, altri 7 voli cargo di linea appartenevano all’Ucraina, 2 alla Bulgaria, altrettanti della Libia e uno negli Emirati Arabi Uniti. La maggior parte di quelli ucraini furono distrutti il 25 febbraio 2022, durante l’attacco russo all’aeroporto di Gostamel.

L’azienda Ucraina Antonov ha però ancora alcuni aerei e quello atterrato a Malpensa potrebbe essere uno di quelli che sono stati dedicati alle città che più hanno sofferto della guerra. Gli An 124 100 portano sulla fusoliera degli slogan. Sull’AN-124-100, numero UR82029c’è scritto ВE BRAVE LIKE BUCHA, sul numero UR82073: ВE BRAVE LIKE IRPIN; sull’AN 124 100M numero UR82027; ВE BRAVE LIKE KHARKIV; Sull’ AN-124-100М numero UR82007: ВE BRAVE LIKE MYKOLAIV;

e sull’AN-124-100М, numero di serie UR82008: ВE BRAVE LIKE OKHTYRKA. L’Antonov 124 100 atterrato a Malpensa è uno di questi? E che cosa aveva a bordo?