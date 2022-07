Tempo di bilanci

Non so se sia il pragmatismo tipico di un ingegnere, ma sempre più spesso mi capita di trovarmi a stilare bilanci personali. Succede un po’ per qualsiasi coda mi accada e quindi sia per la mia vita privata, che per quella lavorativa. A volte mi sento un po’ come Giove, il protagonista del film “Da Zero a Dieci” di Luciano Ligabue, impegnato a dare e a chiedere giudizi su ogni episodio delle proprie esistenze. I più attenti di voi ricorderanno che ho già avuto modo di parlarne sulle pagine di questo sito. E’ passato un anno da quando ho iniziato a scrivere la rubrica I Racconti di Davide Trentarossi, dentro le pagine di Cronaca Ossona, così mi sembrava un’ottima occasione per tracciare una sorta di bilancio di quest’ultimo anno.

Pubblicità

Così, quasi come per celebrare questo anno insieme, ho deciso di raccogliere queste storie in un volume, che ho voluto si intitolasse come il primo di questi racconti: “Incontri Inaspettati”. Queste due parole, infatti, racchiudono due aspetti fondamentali delle nostre esistenze. Una vita senza l’incontro con altre persone non è completa: l’interazione con gli altri è il motore di ogni cosa. La sorpresa di qualcosa che non era atteso è poi la magia che colora la nostra vita.

Pubblicità

Rileggendo questi racconti, e ripensando anche agli altri miei libri, mi sono reso conto che, per usare un’espressione tipicamente inglese, “at the end of the day”, quello di cui ho sempre parlato e da cui nascono i miei racconti sono proprio le cose inaspettate che mi sono capitate, dove con il termine inaspettato intendo proprio l’andare incontro a qualcosa o a qualcuno, senza aspettative o preconcetti, ma semplicemente con la curiosità di “vedere quello che ne uscirà fuori”. L’altro giorno mi sono imbattuto in una dichiarazione, rilasciata da Sergio Marchionne ed incentrata proprio sul restare aperto a tutto ciò che ci troveremo sul nostro cammino. Ad un certo punto, questo leader visionario e divisivo, esprime un concetto fondamentale:

Nel vostro cammino ci saranno tante porte, e dietro di esse ci saranno tante cose che possono cambiare voi stessi e la vostra vita. Ma le potrete riconoscere solo se avrete abbracciato l’abitudine di apprezzare tutto ciò che potrà capitarvi. […] Se saprete preparare la vostra mente ad accogliere il nuovo e lo sconosciuto, allora sarete aperti a tutto ciò che la vita vi potrà offrire. Sergio Marchionne

La citazione completa è disponibile su LinkedIN e credo sia uno di quei discorsi illuminanti che sono in grado di insegnarci moltissimo. Nel preparare questo volume è stato bello rileggere queste storie a distanza di tempo e rivivere i momenti e gli episodi di vita che li hanno ispirati. È stato strano rendersi conto di come il rumore della vita quotidiana spesso faccia dimenticare queste considerazioni ed è quindi stato molto bello ritrovarle. E’ stato ancora più bello però riconsiderarle, nell’ottica del messaggio di Marchionne. Dobbiamo abituarci a vedere prospettive diverse e ad ascoltare opinioni differenti. Questo è il solo modo che ci può dare l’opportunità di vivere la vita con pienezza.

Pubblicità

Ho pubblicato questo nuovo volume sempre sulla piattaforma di Self-Publishing di Amazon. Chi lo volesse leggere, potrà trovarlo a questo link. E’ disponibile sia in versione cartacea, che come e-book. Infine, coloro che hanno sottoscritto il programma KindleUnlimited potranno anche leggerlo gratuitamente.

Buona lettura!