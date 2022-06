Elezioni comunali in altomilanese. I risultati (in aggiornamento)

Abbiategrasso, Magenta, Canegrate, Magnago, Buccinasco, Garbagnate milanese, Pregnana milanese e San Giorgio su Legnano sono i paesi dell’altomilanese in cui, oltre che per il referendum si è votato per rinnovare i consigli comunali e il sindaco.

Pubblicità

Canegrate

Il primo che ha concluso lo scrutino è stato Canegrate. In quello che è spesso nominato per essere il più antico comune d’Europa ha vinto le elezioni la lista Canegrate insieme e Matteo Modica è il sindaco che guiderà il comune per i prossimi 5 anni.

Pubblicità

San Giorgio su Legnano

Il secondo comune che ha comunicato ufficialmente il risultato delle elezioni è San Giorgio su Legnano. il nuovo sindaco è Claudio Ruggeri della lista vivere San Giorgio. Non si può dire che il centro-destra abbia pagato la divisione Forza Italia Perché la somma dei voti delle due liste di centro-destra non sfiora nemmeno i 1454 minuti che hanno portato all’elezione il nuovo sindaco. Per restare divisi avranno avuto le loro buone ragioni, ed è andata così.

Pubblicità

Negli altri comuni gli scutrini dei seggi sono ancora in corso o devono essere ancora comunicati alla prefettura per cui dobbiamo attendere ancora qualche manciata di minuti per conoscere in via ufficiale i risultati. È da rilevare che, in tutta la provincia di Milano Magenta è l’unico Comune che ha superato il 50% dei votanti per il referendum. Tutti gli altri comuni, anche per le elezioni amministrative, sono rimasti al di sotto della metà degli aventi diritto al voto.