Break News. Emergenza a Cologno Monzese. I vigili del fuoco salvano una donna

I vigili del fuoco stanno affrontando una grave emergenza che sta avendo luogo in questi momenti a Cologno Monzese in via Milano 81 Per prudenza è meglio non passare nei pressi. Un uomo si è barricato in casa, al primo piano del caseggiato, e sta tentando di suicidarsi. ( Foto di repertorio, per il momento.)

in questo momento, alle 13.30, i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano stanno chiudendo il gas di tutto il condominio, per evitare che sia utilizzato per provocare esplosioni. sul posto ci sono anche le forze dell’ordine e le ambulanza.

La moglie dell’uomo, che allo scattare dell’emergenza era in casa, è stata estratta dall’appartamento durante un’azione dei vigili del fuco presenti. Si attendono ulteriori aggiornamenti sulla situazione, che si evolve di minuti in minuto