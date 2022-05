Casorezzo e Busto Garolfo. Vittoria al TAR contro la Solter e la discarica

Vittoria per i Comuni di Casorezzo di Busto Garolfo e dei loro cittadini sulla discarica. Il TAR, tribunale amministrativo regionale, ha annullato gli atti autorizzativi ottenuti dalla Solter srl, a seguito di una istanza, con impugnazione, promossa dai due comuni e dal parco del Roccolo.

È passato ormai più di un decennio da quando i cittadini di Casorezzo di Busto Garolfo hanno iniziato la battaglia per non permettere che le cave di Casorezzo fossero riempite con dei rifiuti. Ieri c’è stata una vittoria importante quando il tribunale amministrativo ha annullato gli atti di concessione presentati dalla ditta Solter e concessi dalla città metropolitana di Milano, per procedere alla gestione del Ateg 11, per il conferimento i rifiuti non pericolosi indifferenziati nelle cave di Casorezzo.

La ditta Solter srl fa parte della galassia della Vibeco, che è un’azienda che ha ottenuto, sempre anni fa, la concessione per lo smaltimento delle ecoballe della Campania. Parlando di rifiuti indifferenziati in Lombardia, dove il livello di differenziazione dei rifiuti è altissimo e dove i rifiuti indifferenziati vengono conferiti ai termovalorizzatori e sono bruciati è sempre stato chiaro che i rifiuti non pericolosi di cui parlava Solter non potessero essere rifiuti Lombardi.

Il No deciso da parte di tutti i comuni della zona, anche quelli che non fanno parte del Parco del Roccolo ha avuto il pieno sostegno da parte di regione Lombardia, sin dall’inizio. Città metropolitana, invece, ha sempre preferito non esporsi politicamente, lasciando le scelte ai tecnici, dipendenti della provincia, che a loro volta erano pressati dal timore di sbagliare e di essere denunciati da un’ azienda privata, rischiando di dover risarcire privatamente somme enormi nel caso di un No.

presidio antidiscarica 2014

Attendiamo le dichiarazioni dei protagonisti

Dalla regione Lombardia fanno sapere di essere soddisfatti della sentenza del Tar, e dal consiglio regionale hanno definito la sentenza “una vittoria storica per i cittadini e per l’ambiente”. Non ho ancora una dichiarazione del sindaco di Casorezzo, Pierluca Oldani, che è sempre stato in prima linea nella battaglia contro la discarica. Ho però una sua esclamazione a caldo. ” Il TAR ci ha dato ragione sul progetto della discarica!!!! Domani mando la sentenza!!!!!!!”. Non abbiamo ancora ricevuto neppure il comunicato stampa della Solter. Aggiorneremo questo articolo con tutta la documentazione man mano che ci arriverà.

Sulla vicenda

Su Co notizie, però, potete trovare diversi articoli che nel tempo, dal 2014 ad oggi, raccontano tutte le fasi di questa Battaglia per l’ambiente dalla Lombardia effettuando una ricerca oppure seguendo i link. il primo articolo che pubblicammo sulla vicenda risale al 2014, quasi dieci anni fa, e riguarda la battaglia con cui si impedì la costituzione di una discarica di amianto. Fu vinta dall’alleanza fra la Regione Lombardia, i cittadini, i comitati per l’ambiente e i Comuni dell’altomilanese.

Poi però nacque il progetto per seppellire nelle cave dei rifiuti ed è ancora questa battaglia che prosegue e che oggi ha registrato una vittoria dei Comuni e del parco del Roccolo. Infatti le cave in questione si trovano proprio in mezzo all’area protetta.