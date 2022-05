L’intervista. Marketing geolocalizzato per le attività locali ed i negozi di vicinato

E’ possibile aumentare la visibilità della propria attività per aumentare i propri clienti ed il proprio fatturato? Ne parliamo con Simone Pensa, titolare dell’agenzia di marketing Webprogetti, che ci illustrerà le migliori strategie che oggi le attività locali possono mettere in campo per contrastare la crisi dovuta alle continue situazioni di emergenza sanitaria, e non solo.

Inutile infatti ribadire quanto le attività economiche abbiano attraversato un periodo molto difficile e complicato dovuto a tutte le conseguenze che ha portato con sé la pandemia dovuta al Coronavirus: lockdown, accessi contingentati dei clienti, strumenti per prendere la temperatura e per controllare il green pass, che di fatto creavano disagio proprio all’ingresso dei negozi. Tutte situazioni che di sicuro non hanno facilitato la ripresa delle attività.

E se ora il dannato virus sembra aver mollato la presa, oggi ci troviamo ad affrontare una nuova grande sfida, ovvero l’innalzamento sproporzionato dei costi di tutte le utenze, legato all’aumento dei prezzi delle materie prime, causato dalle tensioni belliche in Ucraina.

Bene Simone, cosa possono fare i commercianti e le attività locali per aumentare la propria clientela all’interno dei loro punti vendita?

E’ indispensabile che creino la loro visibilità online, soprattutto a livello locale dove fisicamente risiede la loro attività. Infatti oggi non bisogna pensare ad internet come uno strumento per vendere online ma bensì e soprattutto come un potente strumento per farsi trovare dai potenziali clienti.

Quindi ci stai dicendo che, al contrario di quello che molti pensano, non è necessario realizzare costosi ed impegnativi siti di e-commerce per sfruttare le potenzialità del web?

Esatto. Alla stragrande maggioranza delle attività locali non serve investire svariate migliaia di euro per realizzare dei siti web che poi diventano un impegno mostruoso per essere continuamente aggiornati. Alle attività locali bastano 2, 3 strumenti essenziali per essere molto efficaci su internet.

Di quali strumenti parli?

Un sito internet molto sintetico ma costruito in modo efficace che in gergo viene chiamato Landing page e l’utilizzo di un potente strumento di geolocalizzazione di Google. Il tutto realizzato sulla base di una consulenza strategica che facciamo con il cliente per costruire la migliore comunicazione a livello di marketing locale.

Parlaci della landing page. Perché la preferite rispetto a classico sito web?

La landing page viene definita così perché è un “sito web” formato da una singola pagina. Oggi la navigazione sul web soprattutto da dispositivi mobile come gli smartphone consiste in una ricerca veloce, quasi compulsiva, dove l’attenzione degli utenti addirittura si misura in secondi.

Le persone non hanno voglia di perdere tempo a leggere tutta una serie di informazioni che non interessano, le persone non vogliono far fatica a cercare su un sito web quello di cui hanno bisogno perdendo minuti di tempo, per questo Google dà molta importanza al lato esperienza utente che i siti web sono in grado di fornire.

La landing page esattamente fa proprio questo: dà immediatamente all’utente le informazioni che sta cercando, risultando essere estremamente più performante di qualsiasi sito web tradizionale. E questo per un’attività locale è il massimo.

Poi ci hai parlato di geolocalizzazione. Perché è molto importante?

Bisogna tenere presente che ormai l’utilizzo dei telefonini per cercare su internet tutto quello di cui abbiamo bisogno ha superato l’utilizzo dei computer, pertanto la maggior parte del traffico internet ormai passa dagli smartphone. Nelle ricerche da smartphone Google, così come tutti gli altri motori di ricerca, danno una preferenza molto marcata a dove si trova fisicamente l’utente proprio per fornirgli il servizio migliore e utile in termini di risultati di ricerca.

Se ho bisogno di comprare una maglietta, di mangiare una pizza, di un fabbro, di un meccanico o di una cartoleria, Google mi proporrà in alto nella pagina della ricerca quelle attività che sono più vicine a dove mi trovo io. Per questo per le attività locali è di fondamentale importanza implementare una corretta geolocalizzazione su internet, per soddisfare le esigenze di tutti quei potenziali clienti che stanno cercando i loro prodotti e servizi nelle vicinanze

Cosa proponete alle aziende che si rivolgono a voi per attrarre più clienti?

Esattamente tutto quello di cui abbiamo parlato. Oggi non serve investire grossi capitali per ritagliarsi il proprio spazio sul web, soprattutto in ottica di geolocalizzazione. Gli strumenti che abbiamo illustrato sono molto validi soprattutto se realizzati con esperienza e con le giuste competenze di marketing.

A tale proposito abbiamo creato un’offerta speciale che abbiamo chiamato “vinci la pandemia”. E’ riservata a tutte le attività che desiderano costruirsi la propria visibilità su internet. Trovate tutti i dettagli sul nostro sito web webprogetti.it

Qualcosa che vuole aggiungere?

Si, contattateci. Intanto ringrazio per l’intervista. Spero di aver dato delle informazioni interessanti e dei consigli utili a tutti i commercianti e agli imprenditori che leggono la vostra testata.