Morto in casa da giorni a Castellanza. Scoperto per l’odore

Usiamo i cookies per ottimizzare il Sito web on line di Co Notizie News ZOOM e i nostri servizi online per rendere la tua esperienza di lettura piacevole e utile. Non ci importa chi sei, e non ti tracciamo se non lo chiedi tu. L'importante per noi è che ti piaccia il giornale, che tu sia consapevole che siamo attendibili e attenti, che tu abbia fiducia in noi, e che, se vuoi, condividi le nostre news sui social.

Ti informiamo anche che la ricompensa dei nostri collaboratori deriva da annunci di pubblicitari e dai servizi che offriamo. Su Co notizie News zoom le inserzioni sono di piccoli imprenditori, commercianti, professionisti, e privati. Non ci finanza nessuno che sia in grado di modificare grandi mercati o indirizzarli. La nostra politica è "piccolo e vicino è libero e bello".

Funzionale Funzionale Sempre attivo L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica. Preferenze Preferenze L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente. Statistiche Statistiche L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione. Marketing Marketing L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.