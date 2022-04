Auguri di Buona Pasqua 2022.Come essere positivi

Non è il periodo migliore per gli auguri. La Pasqua, e la primavera, ci hanno sorpreso e trovato stanchi e leggermente depressi. I problemi sono molti. Quelli che accumunano tutti sono le preoccupazioni date dalla guerra e dalle ripetute pandemie di cui siamo stati, e siamo ancora, vittime. Per molti si aggiungono le preoccupazioni economiche e la burocrazia assurda che ci attanaglia anche nel fare le cose che dovrebbero essere più semplici. Poi ci sono le tasse. Io ad esempio, lo confesso, vivrei tranquilla, se non avessi l’ossessione di dover pagare delle tasse che non si basano sul mio reddito, ma solo sul fatto che sono in vita e in Italia.

Gli auguri di buona Pasqua 2022

La situazione è tale che fare gli auguri di Pasqua sta diventando difficile. Cosa augurare? Che la guerra in ucraina finisca il prima possibile? Che lo stato italiano la smetta di tormentare i cittadini imponendo pratiche assurde e che portano via una marea di tempo senza dare nulla in cambio? Invece di auguri, sembrano inviti a deprimersi. Meglio dedicarsi ad inviare immagini di fiorellini, uova di cioccolato e coniglietti dai colori pastello, il più allegri e tenui possibile.

Pasqua: il passaggio

Per quanto difficile, ecco alcune frasi di auguri per la Pasqua 2022 che possono forse aiutare ad alleviare, insieme al tepore della primavera, il senso di depressione totale in cui è caduto l’intero mondo. La Pasqua, nel significato che ha sin dalle origini è il rito del passaggio. per gli ebrei è il ricordo del passaggio del mar Rosso: dalla schiavitù in Egitto alla libertà in Israele.

Per i Cristiani è la festa della Resurrezione di Gesù Cristo dalla morte: dalla schiavitù di sapere di avere un tempo finito a disposizione, che si conclude con la morte, alla libertà che dà la sicurezza di avere a disposizione l’eternità, perchè la morte non esiste più e non fa più paura. Rivedremo le persone che abbiamo amato. per tutti gli altri la Pasqua è il passaggio dalla tristezza dell’inverno al tepore, all’allegria e all’abbondanza della Primavera.

Le frasi di auguri

Che questa Pasqua segni veramente il passaggio fra il vecchio mondo ed una nuova primavera di bontà e letizia.

Che la Pasqua del Signore e la sua gioia ti raggiungano nel profondo del cuore

Che il tuo tempo sia infinito, lieto e sereno

Che la vita continui senza preoccupazioni

Che la guerra e il suo rumore, in questa Pasqua finiscano, convertendo i cuori degli uomini alla comprensione gli uni degli altri.

Che ognuno sia libero di parlare la lingua che preferisce e che l’aiuta a comprendere il cuore del vicino

Che il tuo mondo e il mio, in questa Pasqua, tornino a toccarsi

E’ Pasqua. Il Signore torna, la vita torna, i fiori sbocciano, gli uccelli cantano e il sole si è alzato anche questa mattina. Fino è così, va tutto bene e la felicità può essere raggiunta.

Forse l’ultima frase è leggermente pessimista, ma con qualche aggiustamento può essere adattata agli auguri a chi dovrà vivere la Pasqua in condizioni tali per cui qualunque augurio suonerebbe fuori luogo. Da Co Notizie News Zoom inviamo ai lettori il nostro caldo augurio di passare questi due gironi tranquilli. Non andiamo del tutto in vacanza, ma aumenteremo i nostri sforzi per informarvi su quanto succede, e anche su quanto potrebbe succedere. Buona Pasqua e Buone Co Notizie