Dalla padella nella brace. Il risultato della maxi rissa di piazzale Loreto

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalle forze dell’ordine per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ha decretato la sospensione della licenza per 15 giorni per la conduzione dell’esercizio pubblico “Coffee Shop The Swan”, che si trova in piazzale Loreto 9 a Milano. Non è difficile immaginare che il titolare farà ricorso perchè era stato lui a chiamare le forze dell’ordine in aiuto, a causa della rissa scoppiata nel suo locale.

E’ una questione di pari trattamento. Se succedono disordini, specie gravi all’interno di un locale pubblico, specialmente se vi partecipano soggetti pregiudicati e se vi sono sorpresi pregiudicati noti per le risse e per aver scelto di avere comportamenti che vanno oltre il limite della legge e della buona convivenza civile, il questore applica l’art. 100 del TULPS. Tocca poi al titolare scegliere, se pensa di non avere colpe, di fare ricorso.

Ieri pomeriggio, quindi, gli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia hanno notificato il provvedimento. L’episodio risale alla notte tra il 3 e il 4 aprile. poco dopo la mezzanotte, il titolare del bar aveva chiamato il 112 a causa di una maxi rissa. Sul posto sono arrivati i poliziotti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura. Gli agenti hanno fatto in tempo a vedere numerose persone intente a colpirsi con calci, pugni, bottiglie di vetro, sedie e tavoli.

Però alla vista delle volanti hanno smesso immediatamente di picchiarsi e si sono velocemente allontanati in varie direzioni. Sul posto sono rimasti quelli che ne avevano prese di più e che non sono riusciti a scappare. Sono stati indagate 9 delle persone coinvolte, di cui due per i reati di rissa aggravata e danneggiamento. 2 dei partecipanti hanno riportato ferite guaribili in 7 giorni.