Incendio in via Ferrante Apporti, la scorsa notte

La scorsa notte, verso le 3, è scoppiato un incendio in via Ferrante Apporti 34, in una palazzina di 6 piani costituita da tre ali. Ad prendere fuoco è stata la parte sinistra del palazzo. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento al piano terreno, e sono salite verso l’alto.

Appena arrivati sul posto, i vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina, hanno iniziato le operazioni di spegnimento e hanno evacuato gli abitanti di tutta la palazzina. Quando hanno chiuso l’intervento, i residenti della parte centrale e di quella di destra hanno potuto rientrare a casa, mentre quelli della parte sinistra no. L’accesso agli appartamenti sono stati transennato.

Gli abitanti dell’alasinistra della palazzina potranno rientrare a conclusione delle ispezioni dei vigili del fuoco, quando i vigili del fuoco avranno ispezionato e valutato l’agibilità dell’ala del palazzo. Si tratta di circa una decina di famiglie che hanno dovuto arrangiarsi per la notte.

Da racconti non ancora verificati nell’appartamento in cui è iniziato l’incendio abitano alcuni rider. Sembrerebbe che un innesco delle fiamme sia dovuto ad un uso non attento dell’impianto elettrico che si è surriscaldato e ha innescato le fiamme.