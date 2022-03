La trottola dello spaccio a Cinisello balsamo

Ognuno di noi ha delle sue convinzioni sul ” depistaggio”, Ma quelle che ha lo spacciatore albanese di 35 anni, arrestato lo scorso lunedì dai poliziotti della sesta sezione della squadra mobile di Milano, potrebbero portare a definirlo “La Trottola”. (Foto di repertorio)

Trottola in auto

Infatti gli agenti stavano effettuando un servizio in borghese nella zona di città studi proprio per individuare gli spacciatori. Mentre passavano in via Tiepolo hanno notato un uomo straniero che camminava guardandosi continuamente e nervosamente intorno ed effettuando numerose telefonate. L’uomo è salito a bordo di un’auto intestata a una società di noleggio e ha effettuato alcuni giri in zona attirando così l’attenzione dei poliziotti., dopo aver girovagato un po’ è giunto a Cinisello Balsamo e ha parcheggiato vicino ad una palazzina di via Cimabue.

Trottola a piedi

Qui è sceso dall’automobile e ha percorso più volte a piedi le strade intorno al palazzo. Se la sua idea era accertarsi di non essere seguito, o depistare eventuali inseguitori girando come una trottola, possiamo dire che il suo metodo non ha avuto successo, dato che i poliziotti era lì che lo guardavano girare e non se n’è accorto.

Quindi dopo qualche minuto è entrato nello stabile di via Cimabue. A quel punto i poliziotti sono andati a bussare alla sua porta per effettuare il controllo. Nella tasca interna del giubbotto aveva 650 euro in contanti mentre nella sua abitazione è stato trovato un trolley che conteneva 5 involucri con 450 grammi di eroina e uno con 77 grammi di cocaina. C’erano anche materiale per il confezionamento, bilancini di precisione e della sostanza da taglio.

L’albanese è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio è portato al carcere di Monza. È praticamente un incensurato dato che a suo carico aveva solo alcuni vecchi precedenti legati all’immigrazione.