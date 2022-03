I Vigili del Fuoco salvano un bimbo a Solaro

Questo pomeriggio ha preso fuoco un appartamento al quarto piano di un condominio di piazza San Pietro 22 a Solaro, in provincia di Milano. I vigili del fuoco della stazione di Garbagnate sono intervenuti insieme al 118 che ha inviato ambulanze e un’automedica. Sono stati momenti davvero pericolosi ma i vigili del fuoco sono riusciti a salvare diverse persone che erano intossicate. Fra queste c’era anche un bimbo di 7 mesi che dovuto essere assistito con l’ossigeno.

Vi sono diversi pericoli in cui si può incorrere anche vivendo in un condominio. Fra questi c’è il monossido di carbonio che può riempire le stanze in modo silenzioso e intorpidire fino a che non si muore. Per evitarlo è necessario aver cura di avere sempre dei punti di aereazione in cucina o nelle stanze in cui c’è una caldaia a gas o a legna.

Il momento del soccorso al bimbo

E una bellissima foto. Un peccato dover oscurare il viso del bimbo. Ne proteggiamo la privacy ma purtroppo così non si coglie in pieno l’attimo di in cui il Vigile del fuoco tiene la mascherina dell’ossigeno sul viso del bambino.