Parco Ticinello. una discarica a cielo aperto

Milano. Le foto parlano da sole. Sono state scattate oggi al parco Ticinello, parte del parco agricolo sud, poco lontano da Piazza Abbiategrasso nel retro del quartiere Stadera. Il parco del Ticinello doveva essere uno dei punti di aggregazione Green di Milano. Orti condivisi, piste ciclabili, ambienti ecologici preservativi, marcite, cascine e Lombarde conservate e utilizzate per la didattica. C’è un sito internet che raccoglie tutti questi magnifici progetti è in cui sono pubblicate foto del parco del Ticinello che lo fanno sembrare Una meravigliosa Oasi di verde in mezzo alla città

Link sponsorizzati

Le foto del Parco del Ticinello che appaiono sul sito internet non sono però non sono quelle che vi ho pubblicato io. Non sembra neppure lo stesso posto. Eppure lo è. È lo stesso posto ma non sono le stesse condizioni descritte dal sito internet. nelle foto scattate in questi giorni si vedono i cumuli di rifiuti abbandonati che hanno trasformato questa meravigliosa area verde in una discarica a cielo aperto.

Link sponsorizzati

Nessun volontario può in realtà rimediare a un tale scempio. È un disastro in cui solo un’azienda specializzata può intervenire. Purtroppo in questi casi, se non si riesce a stabilire l’identità di chi abbandonati, emozione dei rifiuti è a carico della collettività. siete in te quindi che il Comune di Milano invii qualcuno ripulire la zona. E’ quanto chiedono i cittadini che ci hanno inviato le foto