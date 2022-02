2 nuovi furti in appartamento a Ossona

Ossona. Negli ultimi giorni si sono consumati diversi furti in appartamento e in villetta da parte di persone che hanno approfittato di un momento di distrazione degli abitanti. E’ il tipico furto da parte di persone che passano per strada, si appostano e colgono il momento in cui un anziano scende in giardino. A Ossona, negli ultimi gironi hanno colpito 2 volte nello stesso caseggiato a distanza di pochi giorni

Ad essere colpite dal furto sono state due villette di via Boccaccio. Una volta è successo ieri e l’altra circa 4 gironi fa. Non è difficile immaginare che siano stati gli stessi ladri. Via Boccaccio è accessibile dai campi da due posizioni. La prima attraverso il sentiero che porta via 25 aprile e quindi dal bosco della Corona e da Furato. La seconda sempre dal bosco della Corona ma dalla zona di via Piave. ambedue sono zon del paese in cui non vi è sorveglianza e in cui passa poca gente.