“Jolly Pan”, Arluno: la qualità italiana si fa in grande…ma anche al dettaglio.

La “Jolly pan S.n.c.” è un’azienda a conduzione famigliare che vanta un’esperienza di forno e panetteria iniziata nel lontano 1986. E’ stata fondata ad Arluno da Ottavio Romano Zani e ora, sempre in via Rossini 25, la seconda generazione ha ampliato il laboratorio, aprendo un punto di spaccio al pubblico, specializzato in ricevimenti, feste e buffet. Loro sono Marco Zani, figlio di Ottavio, la cugina Giuseppina Longoni e il cognato Salvatore Mattu che, ogni giorno, sfornano bontà salate.

La “Jolly pan” è specializzata nella grossa distribuzione, servendo scuole, mense aziendali, ospedali e supermercati. Ciò nonostante non serve “prodotti commerciali” ma ha tenuto fede alla qualità originaria attivata dal fondatore. Ancora oggi, infatti, la farina utilizzata è rigorosamente italiana e arriva da una realtà produttiva medio-piccola di Torino; ciò significa sapere cosa va a creare il prodotto finito, con la certezza di come le farine vengano lavorate e conservate con crismi qualitativi. Si utilizza farina 00, grano duro e farina integrale con standard di qualità (ad esempio una percentuale di sale inferiore a 1,7).

All’ingrosso e al dettaglio

La lavorazione dei prodotti è fatta direttamente in loco dalla “Jolly pan”, senza intermediari, nonché con le adeguate ore di lievitazioni (minimo 12 ore a seconda del prodotto da realizzare) e con lievito rigorosamente di birra, lasciando esclusi additivi e altre componenti che permettono una più lunga (ma non del tutto naturale) conservazione dei cibi.

Il pane è vita

Che gusto ha un buon manicaretto se non viene esaltato dal pane? E che buona semplicità gustarlo da solo, in purezza! Alla “Jolly pan” si trova pane al latte, bocconcini, morbidelli, pane arabo, pane integrale, pane pugliese ma anche il pane casereccio con la bontà particolare della lavorazione minima.

Su richiesta è possibile avere anche pane ai semi di sesamo e ai semi di papavero.

Pizze, focacce e torte salate

Che profumo e che bontà la pizza e la focaccia appena sfornate, al mattino ma anche per una cerimonia o un’occasione particolare. Se ne preparano di tradizionali ma anche di sfiziose a richiesta del cliente. Tra la vasta gamma di scelte culinarie si includono le torte salate sullo stile della torta pasqualina.

Tutto per il rinfresco (anche senza glutine)

Cresime, comunioni, matrimoni, lauree, compleanni e rinfreschi di vario genere. La “Jolly pan” è la realtà giusta per ogni esigenza. Basta concordare il menù con i titolari e la festa è assicurata: dalle tartine-mini sandwich alle più tradizionali pizze e focacce, ma anche salatini (ripieni e non), pizzette, olive ascolane, chele di granchio brioches salate gourmet e sculture di pane.

Già perché è possibile creare delle decorazioni di pane che restano nel tempo a ricordo della cerimonia o della festa: si va dai fiori di pane ai numeri per il compleanno che possono altresì diventare torte al cioccolato. E poi ancora ghirlande di pane ideali da appendere in casa per Pasqua o per arredare la tavola imbandita nelle occasioni speciali. Su ordinazione è altresì possibile concordare prodotti senza glutine.

Lo spaccio

Il negozietto è aperto tutti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, in via Rossini 25. Qui si possono acquistare panini, focacce, pizze e i prodotti del giorno. In sede o chiamando il 389.8071577 è possibile accordarsi per i rinfreschi che vengono allestiti anche il sabato e la domenica, con consegna e allestimento del buffet. La consegna è gratuita nel Magentino e per i Comuni più distanti si parla di un’aggiunta per il trasporto proporzionata al chilometraggio e alle quantità di prodotti ordinati.

