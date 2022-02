L’Europa dichiara guerra ai trafficanti albanesi di cocaina

Un’operazione internazionale si sta svolgendo in queste ore e ha coinvolto le autorità giudiziarie e di contrasto al traffico di droga in 7 paesi in Europa. Ha portato all’eliminazione di una delle reti albanesi di traffico di cocaina più attive in Europa. Oggi sono stati perquisiti più di 80 luoghi ed arrestate 45 persone sospettate di far parte dell’organizzazione. Si tratta di personaggi che sono stati indagati diverse volte, in più casi e in diversi paesi.

Link sponsorizzati

Queste 45 persone avrebbero importato la cocaina dall’America Latina, organizzato il trasporto verso vari porti europei tramite aerei navi automobili e camion. Si occupavano del commercio all’ingrosso e di rifornire le piazze di spaccio, letteralmente inondando di cocaina l’Europa.

Link sponsorizzati

L’azione è iniziata oggi e durerà tutta la giornata

Oltre 600 agenti delle forze dell’ordine in stretta collaborazione con pubblici ministeri e agenti investigativi hanno effettuato dei Raid contro i membri della retealbanese di trafficanti di cocaina albanesi in Spagna ebbe in Belgio. numerose azioni parallele hanno avuto luogo anche in Croazia, Germania, Italia, e nei Paesi Bassi.

Link sponsorizzati

L’agenzia Eurojust istituito un centro di coordinamento delle operazioni per consentire una rapida Cooperazione fra le autorità giudiziarie dei vari paesi coinvolti. Europol organizzato un intenso scambio di informazioni e di prove necessarie a preparare la fase finale dell’indagine. Due esperti si sono occupati di facilitare le operazioni di polizia traslazionali, utilizzando degli uffici mobili essi sono localizzati nei punti strategici dell’operazione.

Link sponsorizzati

L’operazione è coordinata a livello internazionale da europol e da eurojust e rappresenta il culmine di molti mesi di meticolosa pianificazione fra le forze dell’ordine e autorità giudiziarie in preparazione all’azione.

Link sponsorizzati

Sono loro addosso da 2018

L’anno scorso è stata costituita una squadra investigativa comune (JIT) tra Belgio e Spagna, con l’assistenza Attiva di eurojust ed europol. le indagini Spagna sono iniziate nel 2018 con l’arresto di un membro di alto livello del gruppo criminale organizzato e che attualmente è in custodia cautelare. Poi presso gli uffici di europol è stata istituita una Task Force operativa (OFT) per condividere le risorse investigative le competenze e sviluppare l’indagine a livello internazionale.

Link sponsorizzati

In Belgio

In Belgio, le indagini sono state avviate a seguito del sequestro nel settembre del 2020 di grandi quantità di droga e di sostanze chimiche utilizzate per trasformare conservare la cocaina per poi poterla spacciare. ai sospetti solo da collegare ingenti quantità di cocaina sequestrata E durante varie perquisizioni in tutta Europa negli ultimi anni.

Questa rete criminale di alto livello aveva creato una serie di imprese in vari paesi, fra cui Croazia e Spagna, per riciclare i profitti utilizzando spesso delle teste di legno. i suoi membri si sono regola recati regolarmente a Dubai, in Messico è in Colombia per organizzare i loro affari legali e hanno utilizzato strumenti di comunicazione crittografati per coordinare le attività