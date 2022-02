Sulla S.P. ex S.S. 415 “Paullese” la velocità rilevata passa da istantanea a media

A partire dal 9 febbraio sarà attivo un innovativo sistema di rilevazione automatica della velocità in grado di individuare le infrazioni commesse in modalità istantanea o media sulla S.P. ex S.S. 415 “Paullese”. Intervento previsto nell’ambito del “Progetto Sicurezza Milano Metropolitana”, programma di azioni finalizzato all’incremento della sicurezza sulla rete stradale di pertinenza di Città Metropolitana di Milano, in un’ottica di sicurezza stradale e dei cittadini.

Sulla S.P. ex S.S. 415 “Paullese”, Città Metropolitana di Milano ha concluso l’intervento di aggiornamento e trasformazione dei sistemi di controllo della velocità già presenti nel tratto compreso tra i comuni di Pantigliate e Mediglia, con nuovi dispositivi smart in grado di rilevare comportamenti illeciti dovuti al mancato rispetto dei limiti consentiti, e l’installazione sul territorio di 5 nuovi apparati IoT che andranno a incidere su un controllo più efficace dei passaggi pedonali e del traffico veicolare.

Il nuovo sistema, attivo 24 ore su 24, è posizionato sulla S.P. ex S.S. 415 dal km 6+530 al km 7+581 direzione Paullo e dal km 8+318 al km 7+051 in direzione Milano.

La tecnologia è di ultima generazione e già utilizzata con successo da Città Metropolitana in altri tratti stradali. Ecco come funziona: monitorando per un perimetro più esteso la velocità percorsa si agisce in maniera più incisiva ed educativa sul comportamento del guidatore (nel lungo periodo) apportando anche un diverso approccio al controllo della velocità.

Come tutti gli apparati predisposti nell’ambito del Progetto Sicurezza Milano Metropolitana, il dispositivo dialoga e interagisce con l’ecosistema Titan®, la piattaforma proprietaria di Safety21 certificata AgID (Agenzia per l’Italia digitale) in dotazione alla Polizia Locale, la quale riceve e gestisce in cloud informazioni, dati e immagini utili per la constatazione di eventuali infrazioni e per l’elaborazione scientifica di analisi sul traffico.

Anche l’attivazione del nuovo apparato di rilevazione sulla S.P. ex S.S. 415 rientra in un piano di azioni più ampio voluto da Città Metropolitana di Milano, volto all’innalzamento complessivo degli standard di sicurezza sul territorio, a vantaggio dei guidatori ma anche dei pedoni e dell’ambiente.

Dall’inizio dell’anno 2022 si sono aggiunti quattro nuovi sistemi smart per il rilevamento del traffico veicolare, che consentono di elaborare dati e suggerire azioni per migliorare la circolazione e la qualità dell’aria.

I dispositivi sono attivi sulla S.P. 13 Monza-Melzo nel comune di Gorgonzola, sulla S.P. 103 “Cassanese”, nei territori dei comuni di Cassina de Pecchi e di Melzo e sulla S.P. 121 Pobbiano-Cavenago nel comune di Cernusco sul Naviglio.

Tra le priorità di Città Metropolitana anche la sicurezza dei pedoni: attivo un sistema di controllo pedonale nel comune di Zelo Surrigone sulla S.P. 30. L’apparato, nel dettaglio, è situato a circa 80m dall’intersezione con Via Vittorio Emanuele, verso il comune di Gudo Visconti. Vediamo come funziona: il dispositivo è composto da quattro lampeggianti LED ad elevata luminosità installati in prossimità delle strisce pedonali e due pre-segnalatori più esterni, che si attivano solo in presenza del pedone. Questi pre- segnalatori allertano i veicoli in transito risolvendo così il problema della scarsa visibilità diurna e notturna. Il sistema è dotato di una telecamera fisheye che registra lungo un’area di 360° archiviando tutto in un “cloud” certificato 24 ore su 24 accessibile solo a personale addetto dell’Ente. Tutto ciò che avviene nel territorio circostante l’attraversamento è monitorato, garantendo il controllo della zona coperta e il recupero delle registrazioni video da parte dell’Autorità Giudiziaria in caso di responsabilità in un incidente.

L’attivazione dei dispositivi di controllo della velocità sulla S.P. ex S.S. 415 – come di tutti gli strumenti di controllo e monitoraggio citati nell’ambito di Progetto Sicurezza Milano Metropolitana – viene puntualmente supportata da una campagna di comunicazione volta a informare e sensibilizzare gli utenti della strada verso un comportamento sempre più responsabile alla guida.

Le attività realizzate dal Progetto Sicurezza Milano Metropolitana sono consultabili sul sito web che approfondisce ogni aspetto del progetto: www.progettosicurezzamilanometropolitana.it .