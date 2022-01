Cade con il monopattino elettrico. Ancora un incidente grave

Milano. Questa notte dopo le 22:40, in via Fornari all’altezza del numero civico 50, zona Bande Nere, un uomo di 35 anni ha avuto un grave incidente con il monopattino elettrico. I testimoni hanno chiamato il 112. È stato soccorso dall’equipaggio di un’ambulanza del 118 e da quello di un’auto medica del ats di Milano. Dopo i primi soccorsi per stabilizzarlo è stato portato al Pronto soccorso dell’Ospedale Fatebenefratelli in codice giallo.

Sul posto per i rilievi dell’incidente gli agenti della polizia locale di Milano. E’ l’ennesimo incidente dovuto ai monopattini elettrici che, saranno anche ecologici, ma rappresentano un fonte di pericoli stradali per la mancanza di protezioni del veicolo e per le velocità che raggiungono.