Etichette compostabili. Come recuperare i sacchetti dell’orto – frutta

Qualche giorno fa ci hanno fatto alcune domande a proposito del recupero e compostaggio dei sacchetti biodegradabili in mater bi distribuiti nei supermercati per la confezione di frutta e verdura. Non tutti sanno dell’0esistenza delle etichette compostabili. “Io recupero i sacchetti per frutta e verdura dei supermercati. Bisogna però togliere lo scontrino appiccicato che riporta peso e importo?” “Faccio bene a recuperare almeno le borse della spesa in mater bi e senza etichette o scontrini appiccicati?”.

La risposta

I sacchetti dell’orto – frutta dei supermercati con la relativa etichetta vanno certamente bene per l’umido se si tratta di etichette compostabili e c’è chiaramente scritto sopra, come nell’esempio esempio riportato nell’ immagine Qualora si frequentino negozi o supermercati che ancora non sono passati all’etichetta compostabile, bisognerà aver l’accortezza di applicare l’etichetta sulle maniglie in modo da poterla levare senza compromettere il riutilizzo del sacchetto per contenere l’umido.