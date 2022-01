“Le bomboniere di G.M”; articoli italiani di design, scatola dei desideri, limousine e altro ancora. Marcallo

Comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, lauree vanno di pari passo con bomboniere e allestimenti, come fossero una routine di articoli visti e rivisti, rivisitati ma, in definitiva, sempre gli stessi. E’ ora di cambiare visione e di stupire ma anche di colpire con ad esempio la “Scatola dei desideri” che lascia un impatto visivo ed emotivo straordinario, il viaggio in limousine, il regalo “made in Italy” di design unico che acquista valore nel tempo. A chi rivolgersi allora? A “Le bomboniere di G.M” sito in via Manzoni 48 a Marcallo con Casone. Floriana Genovese, con il marito Michele Renga e Anna Morandi apriranno le porte ai clienti e con esse un mondo inaspettato, ricco di esclusive.

La scatola dei desideri

Pensate a una cerimonia (matrimonio, comunione e così via) oppure a un compleanno speciale, a una dichiarazione d’amore, a una promessa di matrimonio o alla rivelazione del sesso del bebè tanto atteso. Il destinatario dell’evento viene bendato, dopo magari essere stato accompagnato nella location in limousine. Cala la benda e davanti a lui/lei c’è un lungo tappeto rosso che lo porta alla “scatola dei desideri”; ai lati palloncini colorati e ai piedi petali di rose o altre decorazioni personalizzabili. La scatola si apre e fuoriesce con meccanismo meccanico il regalo o l’annuncio tanto agognato.

La scatola dei desideri per gli sposi

C’è la possibilità di accompagnare il tutto con fontane colorate a fuoco freddo (ideali anche per gli interni), colori, musica, fumo colorato e messaggi/testi sonori. Lo sguardo, il sorriso, possono essere immortalati da un servizio fotografico, da fiori e da altri allestimenti. Un momento unico nella vita con pacchetti e soluzioni concordabili interamente con lo staff. Anche la scatola può essere personalizzata (nomi, colori, dediche, frasi) o venir chiesta in diversi formati, oppure ancora essere gestita per così dire in autonomia.

Limousine, aperitivi ed eventi con allestimenti

Finalmente maggiorenni o dottori! Perché non festeggiare in maniera speciale? Ecco allora il noleggio di limousine, hammer limousine (12 posti a sedere all’interno), limobus (pullmini tipo scuola ma che si ispirano per allestimenti e stile alla limousine). Meglio ancora se all’arrivo del mezzo si accompagnano fuochi d’artificio, fuochi a freddo e fiori e se all’interno c’è un aperitivo ad aspettare gli ospiti. Il 18esimo o la laurea diventa meraviglia, con la possibilità di accompagnare un tot di bomboniere/sacchetti a ricordo dell’evento. Si può concludere il tutto con allestimenti in location; questi comprendono dalle bomboniere, ai sacchetti, dalle sculture di palloncini a quelle in polistirolo; fiori e altro ancora.

La scatola dei desideri con “effetti speciali”

Bomboniere…”in diretta”

Anche nel caso in cui la persona non si possa spostare da casa, tramite videochiamate si possono visionare gli articoli desiderati, così come il confezionamento (incluso nel prezzo). “Le bomboniere di G.M.” effettuano anche dirette facebook promozionali. Prima di dare l’ok, proprio il confezionamento viene visionato dal cliente tramite una foto whatsapp. Tra i soggetti, non c’è che l’imbarazzo della scelta: dai più classici fino alle bomboniere solidali che vanno a beneficio di Abio e quindi dei bambini ospedalizzati, o dei malati di alzheimer attraverso l’associazione “La nostra famiglia”.

Articoli di design “made in Italy”

Lucidi od opachi ma sempre in Capodimonte e con eventuali applicazioni in cristallo, con garanzia di autenticità: sono le bomboniere a forma di scarpette di Cenerentola, di piccoli bulldog francesi, di corni portafortuna. A questi si affiancano diffusori di essenze a forma di cuore, di cocchio o più tradizionali. E poi ancora, cornici in ceramica lavorate a mano con tanto di garanzia (anch’esse “made in Italy”), trottole dipinte a mano con motivi partenopei o specifici per battesimi. Tazze e cuscini possono diventare un regalo specifico o una bomboniera ma soprattutto possono essere personalizzati con nomi, date, dediche e foto. Pezzi unici da design italiano come i simpatici cagnolini palloncino e bulldog francese, bagnati d’oro zecchino o colorati: sono i cagnolini/soprammobili ideali per un regalo speciale, magare da fare ai testimoni di una cerimonia. Chi punta sul gusto (non solo estetico), si può sbizzarrire nella linea bomboniere gastronomiche con miele, marmellate, olio, spezie in confezioni prestige o in manufatti di Capodimonte. Si passa poi alle bomboniere e sacchetti semplici, minimali, ad articoli più classici o ai carillon di cristallo che, muovendosi, producono riflessi e bagliori da favola.

Bomboniere ecologiche

Confetti unici

Da Napoli con amore e fantasia, dato che i gusti sono davvero innumerevoli: dai classici ai moderni e a ciò che davvero non ti aspetti come quelli alla mozzarella di bufala e allo stellato con aromi e profumi unici. Max Tris li produce son solo il 5% di zucchero: il resto è prodotto che dà al confetto una consistenza e un gusto tali da farlo assimilare a un cioccolatino. Questa è un’altra delle esclusive de “Le bomboniere di G.M.”

Servizi e contatti

Dalla consegna a domicilio all’allestimento, dalla pagina facebook alla videochiamata, per poi passare alle dirette facebook, alla pagina insagram a quella specifica facebook per “la scatola dei desideri”. Tutto si può concordare, così come gli eventi. C’è pure la spedizione in tutta Italia! Telefono 331.8816843. Via Manzoni 48 Marcallo.