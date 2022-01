Raccolta differenziata. La carta non ammessa o ammessa se non contaminata

Vale la pena di fare una precisazione in merito alla raccolta differenziata della carta. Consultando la lista dove si classificano particolari prodotti di carta / cartone si trovano parecchie cose che potrebbero essere considerate “frazioni estranee” nel caso vengano rinvenute contaminate, cioè sporche.

Si tratta, per esempio, dei pacchetti di sigarette che potrebbero essere conteggiati tra gli “imballaggi in cartoncino teso” se vuoti e puliti o conteggiato come “altro rifiuto” se ci sono sigarette o mozziconi, cenere, ecc. I vassoi di cartoncino potrebbero rientrare nelle medesime frazioni se puliti o con residui di cibo. Le scatole della pizza (consegne a domicilio o asporto) se pulite o con deboli tracce vanno nella categoria dell’imballaggio in cartone ondulato mentre se ci sono pezzi di pizza avanzata o incrostazioni evidenti di mozzarella, pomodori, ecc. vanno intese come rifiuto estraneo. Lo stesso dicasi per i contenitori di cibo da asporto su base cartacea.

La stessa lista prevede la registrazione sempre e comunque come frazione estranea di alcuni prodotti che in parte conosciamo come sgraditi (carta chimica, scontrini, sacchetti in poliaccoppiato non a prevalenza carta) altri che magari potrebbero ingannare (carta da parati, carta fotografica, carta forno, i supporti per le etichette autoadesive). Occhio dunque per quanto possibile, a come si fa la differenziata.