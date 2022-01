Cadavere bruciato a Cerro Maggiore. Lo trovano 3 ragazzi

Cerro Maggiore. Erano le 12.20, poche ore fa quanto 3 ragazzi che avevano scelto di girare un video musicale in un capannone abbandonato della ex Brenta, in fondo a via Benedetto Croce, alla periferia del paese, hanno chiamato il 112. Nel capannone c’era il cadavere di un uomo completamente bruciato.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Legnano insieme al personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano. Le indagini e i rilievi sono appena iniziati. Aggiorneremo l’articolo non appena avremo altre notizie.

Intanto si inizia a cercare chi fra le persone scomparse potrebbe essere l’uomo che ha fatto quella gran brutta fine. Non è detto infatti che si tratti di un omicidio. Capita alle volte che tossicodipendenti o altri clochard scelgano i capannoni abbandonati per passare la notte al riparo, accendano il fuoco per scaldarsi e poi si addormentino e finiscano in quell’orribile modo.