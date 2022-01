Busto Garolfo. Per disperazione si dà fuoco durante lo sfratto da casa

Busto Garolfo. Nella mattinata del 20 gennaio un uomo di 52 anni, di origini nordafricane, ha tentato di togliersi la vita dandosi fuoco davanti ai carabinieri mentre avvenivano le operazioni per lo sfratto dalla sua casa, in via Tagliamento. Ora è gravissimo all’ospedale di Niguarda, ma non è in pericolo di vita.

La tragedia si è consumata in pochissimi momenti. Nell’appartamento erano presenti anche i carabinieri della compagnia di Legnano, che ha competenza sulla zona. L’uomo infatti all’arrivo dell’ufficiale giudiziario si era chiuso in bagno e non voleva uscire. I carabinieri stavano tentando di convincerlo. Uno di loro ce l’aveva fatta, l’uomo sembrava convinto ad aprire al porta, ma si era già cosparso di liquido infiammabile. Ha aperto la porta e prima che potessero impedirglielo ha acceso le fiamme ed ha iniziato a bruciare.

I carabinieri sono riusciti ad avvolgerlo in una coperta spegnendo le fiamme. Nell’operazione anche un carabiniere è rimasto leggermente ustionato. Soccorso immediatamente è stato portato all’ospedale di Niguarda dove esiste un team per i grandi traumi. L’uomo ha infatti ustioni di primo e secondo grado su tutto il corpo. Era già seguito dai servizi sociali per la ricerca di un’altra sistemazione abitativa.