Momenti di paura ora a Zelo Surrigone per una donna sul pilone dell’alta tensione ( Video del salvataggio)

Vermezzo con Zelo Surrigone. Questo pomeriggio, poco prima elle 13.30 una donna si è arrampicata su un pilone dell’alta tensione che si trova sulla strada provinciale all’altezza del numero civico 45. a Zelo. Forse aveva intenzione di farla finita ma le cose non sono però andate come si aspettava.

Promozioni

Infatti in questo momento è appesa al pilone, dopo aver preso probabilmente una forte scarica di corrente elettrica. C’è un uomo che è riuscito a raggiungerla e che sta rischiando la vita per riuscire a trattenerla dal cadere di sotto. Dalle prime notizie, sembra che al donna sia conosciuta in zona a causa dei suoi problemi.

Promozioni

Sul posto, nel tentativo di salvarle la vita, ci sono i soccorritori dell’ambulanza di Ata Soccorso e i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Poco fa sono arrivatati i Vigili del fuoco di zona, appartenenti al comando provinciale di Milano con un’autoscala. Non si sa ancora chi è l’uomo che si è arrampicato sul palo dell’alta tensione e che sta tentando di trattenere la donna a terra la donna, che dal video sembra svenuta.

Promozioni

Tolta la corrente

Dal momento dell’allarme e della scarica elettrica che potrebbe aver attraversato la donna, è stata sospesa l’erogazione di energia elettrica in tutto il circondario. Gli abitanti delal zona sono rimasti senza elettricità per circa 20 minuti, intanto che si svolgevano le operazioni di salvataggio.

Promozioni

Il video del salvataggio

I vigili del fuoco con autoscala e corde sono riusciti poco fa a raggiungere la donna e l’uomo che la ha salvata. Sono riusciti a portare la donna nel cestello, mentre il giovane è sceso dal pilone da solo. Sono scene particolarmente ricche di tensione. Il giovane e agile eroe non aveva corde ne altri modi di assicurarsi al pilone mentre salvava la donna.

Promozioni

I soccorritori di Ata Soccorso

Ora stanno soccorrendo la donna. Sul posto ci sono un’automedica dell’ATT di Pavia, e le ambulanze di Ata soccorso, i cui volontari si stanno prodigando per stabilizzare la donna. Attualmente il codice di priorità è giallo, che significa che la donna è viva ma potrebbe entrare velocemente in pericolo di vita.

Promozioni

Un nuovo aggiornamento

La donna si è ripresa ed è stata identificata. Si tratta di una 47enne, ed è stato confermato che aveva già problemi. Non non vuole andare in ospedale ma per lei sarà disposto un trattamento obbligatorio, prima di trasportarla in ospedale.