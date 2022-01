Tragedia a Ossona. Ivano Ghirimoldi muore in casa per un malore

Ossona. Una tragedia si è consumata nel pomeriggio del 15 gennaio intorno alle 14 a Ossona. Ivano Ghirimoldi, storico componente di diverse associazioni e gruppi di Ossona, amante dello sport e molto conosciuto in paese, è stato trovato esamine nella sua abitazione.

Sono stati i suoi amici di sempre a dare l’allarme chiamando il 112 perchè non rispondeva. A Ossona, quindi, in via Boccaccio, dove abitava il povero Ivano sono arrivati i vigili del fuoco, un’ambulanza e i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Con la presenza delle forze dell’ordine i vigili del fuoco hanno potuto forzare un accesso e sono entrati in casa. Con loro sono tornati i soccorritori del 118, e hanno trovato il povero Ivano Ghirimoldi già defunto. La sua morte è stata definita subito come naturale. Un malore improvviso e tragico non ha dato a Ivano il tempo di chiedere aiuto.

Su Facebook, dove era conosciuto con il nick di Ivan il Terribile, sta ricevendo l’ultimo saluto di amici e conoscenti, in attesa della definizione e della comunicazione della data dei funerali. Non appena la sapremo la aggiungeremo in questo articolo.