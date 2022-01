Erboristeria Ninfea di Magenta. Una “farmacia naturale”: prodotti difficili da trovare, esperienza 30ennale

Curarsi, coccolarsi e difendersi con prodotti offerti da madre natura, usufruendo di percorsi personalizzati, contando sull’esperienza trentennale di Roberta Pecchio, che è titolare dell’”Erboristeria Ninfea” di via Milano a Magenta. Insomma, nulla togliendo alla validità dei farmaci, c’è chi decide di affidarsi a quella che potremmo definire “farmacia naturale”, i cui prodotti hanno risultati anche a lungo termine e che permettono di limitare l’assorbimento di sostanze artificiali. Aperta nel 1993 in via Sanchioli dalla stessa Roberta Pecchio, esperta in erbe e prodotti naturali per la salute, da più di 20 anni si è trasferita qui in via Milano 36.

Promozioni

Prodotti ricercati come la Carta aromatica di Eritrea (classica o Tuareg), il Palo Santo e la salvia bianca

Prodotti ricercati

Non tutte le erboristerie tengono la Carta aromatica d’Eritrea (classica o Tuareg): fogli profumatissimi, dall’essenza antica ed elegante che possono essere usati per i cassetti o più semplicemente per dare un tocco inebriante agli ambienti. Per purificare gli ambienti, in alternativa a spray che spesso contengono alcol, ci si può affidare al fascio di salvia bianca e poi ancora al Palo Santo (ciocchetti di albero) che ha effetti benefici anche sulle prime vie respiratorie: è quindi indicato per alleviare i sintomi del raffreddore, della tosse, le allergie e l’asma; oltre a lasciare la casa gradevolmente profumata di un aroma difficilmente assimilabile a quello di comuni profumatori per ambiente, regalano note aromatiche che influiscono sull’umore (come avviene per i profumi/olezzi in genere) e fungono da antidepressivo.

Promozioni

Ci sono poi collanine e bracciali in ambra indicati per mamme e bebè e che vengono purificati ogni mese. Oppure ancora la liquirizia purissima di Amarelli (dal 1731) disponibile anche con aroma di menta, di anice e in polvere (indicata per piatti culinari e per i liquori fatti in casa).

Promozioni

Nasoterapia e molto di più

Nasoterapia? Ma cos’è? Beh, stiamo parlando di profumi, essenze e oli naturali, che agiscono sia a livello emozionale ma che influiscono anche sull’organismo, con uno spettro più ampio. Facciamo un esempio: l’insonnia o il sonno disturbato possono riguardare fasi particolari della nostra vita (menopausa, gravidanza, stress da lavoro, stress dovuto alla scuola o alla Dad). Ci sono compresse, gocce o tisane per rilassarsi ma anche spray da spruzzare direttamente sul cuscino per favorire il rilassamento e le dolci notti.

Promozioni

Anche gli oli naturali da usare nei diffusori (classici, elettrici , a ultrasuoni, con forme adatte ai più piccoli) sono un valido aiuto per le diverse necessità: quando si ha il raffreddore o malattie che colpiscono le vie respiratorie, quando di vuole depurare l’aria di casa, quando si vuole incidere sull’umore attraverso un aroma diffuso. Gli stessi oli sono così naturali e puri da poter essere anche ingeriti attraverso cibi e bevande nei quali vengono aggiunti. A questi si affiancano incensi, saponi profumati, bagnodoccia, bagnoschiuma, shampoo, oli e Sali da bagno e tutto ciò che è utile alla pelle e al rilassamento o al rinvigorimento di corpo e mente (dai bebè agli adulti). C’è spazio anche per prodotti per biancheria con oli essenziali specifici per lavatrice: meno tempo per la biancheria, più profumo, dato che fungono anche da ammorbidente naturale.

Promozioni

Prodotti specifici

Dalla linea per gli sportivi a quella per i bebè, per le mamme in attesa, per l’igiene intima (soprattutto femminile e in casi di candidosi e di problemi legati al parto e alla menopausa), per le emorroidi (trattamenti con Sali di Epson), per il trattamento e la prevenzione dei pidocchi, per il drenaggio e depurazione post ferie (con percorsi specifici).

Promozioni

In vista anche della primavera, per aumentare le difese immunitarie o più semplicemente per sostituire integratori alimentari, ecco in aiuto i mieli per bambini e adulti: dal Manuka alla mielata ricca di ferro, ai mieli all’eucalipto ricco di Sali minerali, per poi passare a quello di acacia, al millefiori e al polline.

Erbe sfuse e tè

Non tutte le erboristerie vendono erbe, tisane e infusi di frutta sfusi in purezza o in mix calibrati per le varie esigenze. A questi si aggiungono i tè: verde classico e Bancha, rosso di Rooibos, il classico Early Grey, il tè di Ceylon, e il “tè amore” con cuoricini (tracce di farina di riso). Il tutto è disponibile anche in confezioni regalo.

Sono tanti i prodotti che restano ancora da annoverare. Ci sono poi i servizi di consegna gratuita nel Magentino (per importi di almeno 30 euro), la pagina Facebook con le novità, la prenotazione di prodotti tramite messanger o chiamando il 340.3310721-02.97290739.