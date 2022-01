Oggi sciopero mezzi pubblici: orari

In barba all’emergenza sanitaria in corso, si sta consumando uno sciopero di fatto nazionale dei mezzi di trasporto pubblici. Per la Lombardia e precisamente per l’area della città metropolitana di Milano gli scioperi riguardano Atm, le aziende consortili non Ato e i treni di Trenord, sia quelli che fanno trasporto in linea suburbana sia quelli regionali. Le difficoltà di viaggio, per tutti, dovrebbero finire entro le 13.30 di oggi.

Promozioni

Dal sito di Trenord

Sul sito di Trenord si legge che “Si avvisa che dalle ore 09:01 alle ore 13:01 di venerdì 14 gennaio è previsto uno sciopero al quale potrebbe aderire esclusivamente il personale del gestore dell’infrastruttura ferroviaria FERROVIENORD S.p.A. e potrà generare ripercussioni sul servizio offerto da Trenord. Saranno interessati i treni Regionali e Suburbani circolanti su rete FERROVIENORD (Milano Cadorna e Canzo/Asso, Como Lago/Novara Nord/Laveno/Varese – Milano Cadorna, Brescia/Iseo – Edolo) che potranno subire ritardi e variazioni; coinvolti anche i collegamenti aeroportuali “Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano P.ta Garibaldi – Malpensa Aeroporto” e “S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona”.

Promozioni

Nessuna ripercussione per i treni circolanti esclusivamente sulla rete ferroviaria RFI, mentre saranno possibili ripercussioni nei tratti a gestione mista, sulle linee:

Promozioni

“S1” Saronno – Milano Passante – Lodi;

“S4” Camnago L. – Milano Cadorna;

“S9” Saronno – Seregno – Milano – Albairate;

“S13” Milano Bovisa – Pavia.

Nel caso di non effettuazione dei treni, saranno istituiti autobus a Milano Cadorna per i soli collegamenti aeroportuali di “Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto” che partiranno da via Paleocapa 1.