Fake News. Se ne parla online con il Centro Studi Ivrea

Un interessante convegno sulle fake news si terrà a Ivrea questa sera. Sarà possibile partecipare anche tramite Zoom e Facebook in diretta.

Venerdì sera 14 gennaio in diretta su Zoom e Facebook si potrà assistere alla prima iniziativa del gruppo del “Centro Studi Ivrea” con il Convegno “𝐅𝐀𝐊𝐄 𝐍𝐄𝐖$”, dall’impossibilità e la non volontà di alcuni di distinguerle dalle notizie vere alle post-verità”.

In questo determinato periodo storico le cosiddette “bufale” proliferano e sono un numero importante le persone che non riescono (o non vogliono) distinguerle dalle notizie vere creando ilarità, stupore ma anche preoccupazione fra la maggior parte della popolazione, ovvero coloro che hanno un “radar funzionante” per le fake news.

Partendo da alcune affermazioni ridicole tipiche del mondo del complottismo: “l’hanno detto i maya, guarda le scie chimiche, i vaccini fanno mutare il patrimonio genetico che è solo mio, Bill Gates e il micro chip, la Terra è piatta, è un piano degli illuminati, me l’ha detto mio cuggino, è così ma non ce l’hanno detto, c’è un piano di riduzione della popolazione, il covid non esiste, loro sono fra noi” i relatori della serata si confronteranno su come riconoscere, combattere le notizie false e sull’interrogativo “chi ci guadagna?”.

Qui di seguito i relatori:

Prof. Anna Bono, Collabora con riviste e quotidiani tra cui Longitude e Atlantico Quotidiano, Autrice di Saggi

Paola Principe, Giornalista e Consulente di Comunicazione

Elisabetta Signetto, Capo Redattore del Giornale di Ivrea, Scrittrice

Sara Garino, Giornalista di Libero, RPL

Andrea Cane, Consigliere Regionale, Dott. in Comunicazione Pubblica e Politica

Alessandro Giglio Vigna, Deputato della Repubblica

Come partecipare e assistere all’incontro:

