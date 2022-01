Volano coltellate in stazione Centrale

Milano, erano quasi le 14 di questo pomeriggio 13 gennaio , quando il 112 è stato chiamato a causa del ferimento di una persona n piazza Luigi di Savoia, dove ci sono i parcheggi a lato della Stazione Centrale di Milano. Una volta sul posto i soccorritori della Croce Rossa si sono occupati di un uomo di 23 anni ferito con gravi tagli procurati da un coltello o dai cocci di bottiglia. Sul posto in forze i carabinieri della compagnia di Milano.

L’area della stazione centrale è fra le più sensibili di Milano. Ogni giorno si contano i borseggi, i furti, le aggressioni e i ferimenti, spesso a causa di liti fra gli extracomunitari che si radunano proprio in piazza Luigi d Savoia o nella galleria dei treni.

Non abbiamo per ora altri particolari precisi, ma la notizia rimane in aggiornamento fino alla conclusione delle indagini da parte delle forze dell’ordine, o fino a quando non avremo ulteriori notizie sul fatto o sarà possibile, come succede spesso quando sono in corso delle indagini che richiedono riservatezza , integrarle la notizia del fatto in altre storie o articoli.