Incidente stradale ad Arluno

Arluno, questa mattina , poco prima delle 9.28 un incidente stradale fra due auto in via Redipuglia ha causato un ferito. Un ragazzo di circa 21 anni è stato soccorso dall’equipaggio di un’ambulanza dei soccorritori volontari di Arluno ma fortunatamente non ha avuto bisogno di essere trasportato al pronto soccorso. Dei rilievi dell’incidente si stanno occupando gli agenti della polizia locale di Arluno.

