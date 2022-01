Incidente stradale a Castano Primo. Sceso l’elisoccorso. 2 feriti

Castano primo. Questa mattina poco prima delle 9.40 un incidente stradale fra due automobili ha bloccato il traffico sulla strada statale 341 che da Castano Primo porta a Turbigo e a Nosate. 2 persone sono rimaste ferite. Una pare in modo serio, si tratta di un uomo di circa 50 anni che in questo momento sta per essere trasportato in ospedale con un elicottero del 118, in codice giallo.

Per estrarre i feriti dalle automobili sul posto sono arrivati anche alcuni mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Sicuramente si tratta di quelli della caserma più prossima all’incidente. L’equipaggio delle ambulanze della Croce Rossa di Busto Arsizio si sta occupando dei feriti.

I carabinieri della compagnia di Legnano, competenti per zona, si stanno occupando dei rilievi per l’incidente stradale e della viabilità. La notizia è in aggiornamento.