Vittuone incidente stradale. Un ferito

Sul posto, per i rilievi dell’incidente, i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e gli agenti della polizia locale di Vittuone.

Secondo quanto comunicato da Areu uno degli automobilisti delle due auto che si sono scontrate è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Bianca di Sedriano che lo ha poi trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta. Si tratta di un uomo di 36 anni.

Vittuone. Poco dopo le 12 un incidente stradale sulla sp.34, nel tratto fra la rotonda del Destriero e la rotonda della zona commerciale di Vittuone, all’altezza della cappella e del parco amici dello sport di via Fiume, ha provocato un ferito.

