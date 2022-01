Aggressione nella notte di martedì 11 gennaio 2022 ai danni di un 45enne, finito poi all’ospedale di Cernusco sul Naviglio con ferite per fortuna non gravi. Restano da chiarire i motivi dell’accaduto. Il tutto si è consumato poco prima dell’1 di notte in via Francesco Cilea, nei pressi del condominio Saturno. Si tratta di un quartiere molto popoloso.

Promozioni

Il 118 ha inviato sul posto un’ambulanza. Allertati anche i carabinieri di Pioltello.