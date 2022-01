Mezzo fuori strada nella notte. Zibido San Giacomo

Si è verificato un brutto incidente stradale attorno alle 22.30 di mercoledì 5 gennaio 2022 a Zibido San Giacomo. Un mezzo è finito fuori strada in via per Zibido provocando danni seri alla carrozzeria, tanto da far temere per il 45enne a bordo.

Sul posto il 118 ha inviato infatti un’ambulanza, un’automedica. Allertato anche l’elisoccorso di Como, i vigili del fuoco e i carabinieri di Abbiategrasso. Fortunatamente il 45enne se l’è cavata invece con ferite lievi, anche se comunque è stato trasferito all’ospedale di Rozzano.