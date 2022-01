La scuola per Padroni di Cani a Cologno Monzese

Cologno monzese. Una iniziativa interessante è il corso di formazione per proprietari di cani, una vera scuola per padroni di cani, organizzato dal comune. Si tratta di due giornate di formazione, lunedì 17 e martedì 18 gennaio 2022, che si terranno nella sala Pertini di Villa Casati, organizzato dall’ufficio Educazione Ambientale e Tutela animali del Comune.

Il corso ha lo scopo di fornire le linee di base per instaurare una comunicazione efficace con il proprio cane creando una buona e serena convivenza anche con la collettività. Gli incontri saranno gestiti dai Responsabili del Rifugio di Segrate della “Lega Nazionale per la Difesa del Cane” e da un medico veterinario comportamentalista, da tempo impegnati nella custodia e mantenimento dei cani rinvenuti vaganti sul territorio comunale nonché nel delicato compito di recupero di alcuni casi problematici conclusosi il più delle volte con delle adozioni. I due incontri serviranno per far prendere coscienza che la convivenza con un cane è un’esperienza bella, appagante ed entusiasmante ma che comporta consapevolezza dell’impegno richiesto, anche economico, per cambiare in meglio.

La responsabilità dei padroni di cani

“Essere proprietari di un cane sappiamo tutti che è una cosa molto bella – ha dichiarato il Sindaco Angelo Rocchi – ma significa anche essere consapevoli che esistono delle regole che devono essere rispettate quando si porta a spasso il proprio cane per la città. Il problema delle deiezioni selvagge è molto sentito dall’Amministrazione Comunale e anche per questo sono davvero molto riconoscente del lavoro svolto dall’assessore Macchiarulo, dal Consigliere Angelucci e dall’ufficio Tutela Animali per aver organizzato questi corsi”. Per partecipare al corso per padroni di cani sono necessari la certificazione verde Covid-19 (Super Green Pass) e DPI previsti dalla normativa in vigore. Per informazioni e iscrizioni sarà necessario contattare l’Ufficio Tutela Animali tel.: 0225308771 o scrivere a educazioneambientale@comune.colognomonzese.mi.it